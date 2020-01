Autostrade: Carrara (FI), furore antindustriale nel governo delle sinistre

- Il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia, sostiene che "non è un mistero che la sinistra abbia sempre ideologizzato i temi economici contribuendo a diffondere quella cultura anti-industriale che ha affossato il Paese. Il presidente Conte poco fa ha ribadito alla stampa che sul dossier Autostrade è prossima la decisione del governo e noi temiamo - sottolinea in una nota - che le forze di sinistra che sostengono l'esecutivo decidano solo sulla base dei preconcetti ideologici. Che cioè non entrino nel merito delle responsabilità oggettive, delle questioni economiche e giuridiche. Abbiamo sentito troppe volte alcuni esponenti del governo Conte 2 condannare Autostrade prima ancora di leggere l'esito dell'inchiesta effettuata e non vorremmo che l'ideologia fosse la lente di osservazione e di giudizio di chi governa l'Italia". (Com)