Napoli: domani presentazione "Napoli con Ruotolo"

- Domani alle ore 11 alla Domus Ars in via Santa Chiara ci sarà la conferenza stampa di presentazione della lista "Napoli con Ruotolo". All'iniziativa, come si legge in una nota, parteciperà il candidato alle suppletive del 23 febbraio per il Senato, Sandro Ruotolo (Ren)