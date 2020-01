Slovacchia: disoccupazione in calo a fine 2019, 4,92 per cento a dicembre

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia è rimasto sotto il 5 per cento a dicembre 2019. Questo quanto emerge dalle statistiche pubblicate oggi in Slovacchia, secondo le quali il tasso di disoccupazione registrata è stato del 4,92 per cento a dicembre dell'anno appena concluso. "Sono molto lieto che nel corso dell'ultimo anno il ministro del Lavoro abbia riferito che il tasso medio di disoccupazione è stato mantenuto intorno al 5 per cento", ha affermato il premier slovacco Peter Pellegrini. Negli ultimi tre anni, il numero di disoccupati è diminuito di oltre il 40 per cento, con quasi 80 mila persone che hanno trovato lavoro da più di un anno. "Sono state prese misure per garantire che la disoccupazione di lunga durata diminuisca in modo più significativo. Sono lieto che ci siano cambiamenti significativi nella disoccupazione giovanile e che la Slovacchia non debba affrontare il fenomeno come Portogallo o Spagna dove i giovani e i neolaureati fanno fatica a trovare un lavoro", ha dichiarato il premier. "Dobbiamo andare oltre", ha detto Pellegrini, "il Ministero deve adottare misure per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro e proteggere i lavoratori". (Vap)