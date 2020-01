Speciale energia: Ucraina, ente trasporto gas, Gazprom assicuri a Bulgaria e Romania pagamento precedenti contratti

- La società energetica russa Gazprom deve assicurare il pagamento di quanto dovuto per i volumi di transito precedentemente stabiliti verso gli operatori di trasporto del gas di Romania e Bulgaria, come previsto dai contratti validi rispettivamente fino al 2024 e al 2030. Lo ha affermato il direttore generale dell'Operatore del sistema di trasporto del gas dell'Ucraina, Sergej Makogon, secondo cui Gazprom potrebbe perdere in questo modo 140 milioni di dollari all'anno. "L'implementazione del Turkish Stream da parte di Gazprom ha colpito duramente, non solo l'Ucraina, abbiamo perso 15 miliardi di metri cubi di transito all'anno. La Moldova ha sofferto ancora di più, poiché ha perso quasi tutte le entrate di transito. In effetti, il passaggio attraverso il sistema di trasporto del gas è rimasto solo per la Romania, ma potrebbe presto cessare se Gazprom inizierà a fornire gas alla Romania dalla Bulgaria, attraverso le diramazioni del Turkish Stream", ha scritto su Facebook Makogon. La Bulgaria e la Romania, secondo il direttore generale della società ucraina, dovrebbero continuare a ricevere pagamenti dalla russa Gazprom, poiché hanno ancora contratti a lungo termine nel quadro delle precedenti forniture previste tramite il gasdotto che attraversa l'Ucraina e la Moldova fino ai due paesi dell'Europa sud orientale. "Pertanto, anche in assenza di transito, riceveranno il pagamento completo. La Bulgaria ha un accordo fino al 2030; la Romania ha un accordo fino al 2024", ha precisato. Il primo gennaio Gazprom ha lanciato il Turkish Stream e interrotto le forniture di gas attraverso il gasdotto transbalcanico, attraverso l'Ucraina verso la Bulgaria. Il gasdotto transbalcanico serve attualmente solo piccoli volumi di gas per la Romania. (Res)