Speciale energia: Libia, Noc ferma spedizioni di gas da cucina verso Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ha dichiarato di non poter inviare spedizioni di gas da cucina nella città di Bengasi, “a causa della sospensione delle esportazioni di greggio”. Il Consiglio municipale di Bengasi, in una dichiarazione ufficiale, ha condannato la decisione della Noc di non inviare spedizioni di gas da cucina in città, considerandola "un'azione di ritorsione contro i residenti della città e una punizione collettiva che ribadisce il pregiudizio del presidente della Noc, Mustafa Sanalla, e il suo ingresso nel conflitto in Libia". Nei giorni scorsi, la Noc ha dichiarato in una nota ufficiale lo stato di “force majeure” nei porti di Hariga, Brega, Zueitina, Sidra e Ras Lanuf dopo che le compagnie erano state costrette a interrompere di esportare greggio. (Lit)