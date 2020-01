Speciale energia: le entrate del cavo interconnessione Italia-Montenegro supereranno le stime

- Le entrate derivate dall'utilizzo del cavo di interconnessione sottomarino tra l'Italia e il Montenegro supereranno le proiezioni. Lo ha affermato il coordinatore per i progetti prioritari della compagnia montenegrina per la trasmissione di energia elettrica Cges, Vladimir Bojicic, all'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Bojicic ha dichiarato che "i benefici derivati dall'utilizzo del cavo sono diretti e indiretti: i diretti possono già essere misurati in questi giorni e si manifestano nelle entrate che realizza Cges in base alle allocazioni delle capacità transfrontaliere". I benefici indiretti, secondo Bojicic, "riguardano la qualità della fornitura di energia elettrica". (Mop)