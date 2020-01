Speciale energia: Italia-Qatar, ambasciatore Al Juhani, partenariato strategico al centro della visita di Mattarella a Doha

- Cooperazione bilaterale tra Italia e Qatar, partenariato strategico e investimenti: sono questi i temi al centro della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Doha, secondo l’ambasciatore qatariota a Roma Abdulaziz bin Ahmed al Maliki al Juhani. In una intervista rilasciata al quotidiano qatariota “Lusail”, il diplomatico ha ricordato che Mattarella è alla sua prima visita in Qatar e in generale in un paese del Golfo Persico, osservando che Roma e Doha hanno sottoscritto negli ultimi tre anni 36 accordi in vari settori. Mattarella "arriva a Doha a capo di una delegazione di funzionari, imprenditori e industriali che rappresentano oltre 20 delle principali società italiane per discutere di cooperazione, partenariato e investimenti in Qatar", ha osservato l'ambasciatore Al Juhani. Nell’intervista il diplomatico ha delineato gli stretti rapporti economici tra i due paesi che vanno oltre il mero scambio commerciale, come dimostrato dal progetto del Qatar Development Fund per aprire una scuola nella città di Macerata colpita dal terremoto del 2016 e l’apertura nei prossimi mesi di un ospedale pediatrico a Olbia, in Sardegna. (Res)