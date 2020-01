Credito: Raduzzi (M5s), governo accoglie odg su modello altoatesino per Banca pubblica investimento

- "Con l'approvazione alla Camera del decreto che istituisce la Banca pubblica di Investimento, il Governo ha accolto un mio ordine del giorno inerente un intervento normativo volto a consentire alle singole banche di credito cooperativo o al Gruppo bancario cooperativo di aderire ad uno schema di tutela istituzionale, in coerenza con le procedure che avvengono anche nel Trentino Alto Adige". Lo afferma il deputato del Movimento cinque stelle Raphael Raduzzi, membro della commissione bilancio alla Camera in una nota. "È doveroso evidenziare come le Bcc - aggiunge - date le loro caratteristiche che ne determinano un forte radicamento territoriale, abbiano svolto un ruolo rilevante nel sostenere l'attività economica dei territori durante la crisi economica garantendo un adeguato ed indispensabile sostegno economico alle imprese e alle famiglie insediate nei rispettivi territori". "Per queste ragioni come Movimento 5 Stelle riteniamo fondamentale preservare il valore storico del sistema cooperativo italiano, apportando miglioramenti e correttivi rispetto a quanto previsto dalla riforma del 2016, che ha avuto la grande pecca di far rientrare le banche cooperative nel perimetro di quelle sistemiche, con le evidenti ripercussioni negative che tale decisione comporta", conclude il deputato. (Com)