Libia: Conte su blocco esportazioni petrolifere, occorre evitare iniziative di questo genere

- È necessario in Libia evitare iniziative come il blocco delle esportazioni petrolifere. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’accademico dell’Università di Firenze. “Sicuramente dobbiamo evitare iniziative di questo genere, azioni non solo militari, ma che possono mettere a repentaglio il recupero delle risorse energetiche. Sono azioni che possono alterare il clima non meno delle opzioni militari. Confido che si possa trovare una piena convergenza tra tutti i paesi”, ha dichiarato Conte. Il premier ha sottolineato che la Conferenza sulla Libia avvenuta lo scorso 19 gennaio a Berlino, “è stata importante per ribadire l’unità comunità internazionale, pur nella divergenza di opinioni”. “Anzitutto dobbiamo perseguire cessate il fuoco, far rispettare l’embargo sulle armi. I libici non hanno bisogno di nuove armi e di nuovi militari. Dobbiamo anzitutto perseguire un processo politico per stabilizzare e pacificare la Libia”, ha aggiunto Conte. (segue) (Res)