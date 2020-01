Ue: Commissione su scorporo investimenti green da deficit, necessarie modifiche a Patto stabilità

- Non si possono trarre conclusioni in merito al possibile scorporo degli investimenti verdi dal calcolo del deficit prima di avviare una serie di consultazioni pubbliche sugli atti legislativi con cui è stato riformato il Patto di stabilità e di crescita nel 2011 e nel 2013. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, durante una conferenza stampa organizzata al termine del Consiglio Ecofin. Stando alle sue affermazioni, è attualmente in corso una revisione non legislativa dei suddetti documenti tenuto conto “della situazione attuale, e valutando come sono state applicate le regole negli ultimi anni”. “Allo stesso tempo lanceremo una serie di consultazioni pubbliche per discutere le modifiche necessarie in termini di regole e procedure”, ha detto Dombrovskis. (Beb)