Razzismo: Mauri, intervenire contro odio e paura altrimenti società regredisce

- I dati pubblicati dall'Oscad, oggi, rendono evidente che in Italia persiste un clima di odio "pericoloso e preoccupante che una società civile e democratica non può più permettersi di sottovalutare". Lo scrive in una nota il vice ministro dell'Interno, Matteo Mauri, commentando i dati dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), l'organismo interforze istituito nel 2010 per prevenire i crimini d'odio. "In un clima di paura tutti hanno paura, e attraverso il proliferare di questo sentimento qualsiasi collettività non può che regredire. Anche da parte della classe politica - aggiunge Mauri - servirebbe più responsabilità e serietà rispetto ai messaggi che si inviano e all'uso della rete. Mi riferisco in particolare a chi in questi anni ha sdoganato messaggi di rancore, additando chi la pensa diversamente come un nemico". (segue) (Com)