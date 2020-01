Razzismo: Mauri, intervenire contro odio e paura altrimenti società regredisce (2)

- Secondo Mauri, si tratta di "comportamenti che, purtroppo, fanno presa nella società e generano più insicurezza. Perché più nemici ci sono e più la paura percepita aumenta. Il linguaggio d'odio è usato da sempre in politica per additare i nemici e conquistare consenso. E questo è pericoloso perché è sempre stato all'origine delle pagine più buie della storia". "Bisogna - sottolinea Mauri - quindi tenere la guardia alta e intervenire. Come ha ricordato giustamente il ministro Lamorgese, su violenze e discriminazioni dobbiamo fare di più. Dobbiamo lavorare duramente per cercare di ridurre fratture e contrapposizioni nella società, valorizzando la convivenza civile e democratica all'interno delle nostre comunità". (segue) (Com)