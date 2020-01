Razzismo: Mauri, intervenire contro odio e paura altrimenti società regredisce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine – conclude il vice ministro - non bisogna sottovalutare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che costituiscono forme di prevaricazione e violenza ai danni dei soggetti più fragili e bisognosi di tutela: i minori. Sul Cyberbullismo non è sufficiente il solo percorso sanzionatorio, ma vanno messe in campo anche azioni di tipo educativo e formativo, coinvolgendo scuole e famiglie", conclude Mauri. (Com)