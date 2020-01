Rifiuti Roma: protesta comitati contro "Malagrotta 2", in piazza anche Ficcardi e Vignaroli del M5s

- Giornata di protesta oggi in piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di persone sono arrivate fin dalle 10 per manifestare contro la realizzazione di una discarica di servizio per i rifiuti di Roma nella zona di Monte Carnevale nella Valle Galeria. "Uniti si lotta, la valle non si tocca", questo lo slogan che è stato scandito in coro tra striscioni colorati che recitavano: "Ci state rompendo i polmoni" o anche "La salute è un diritto". Tra la gente in protesta, con sacchetti dell'immondizia in mano, anche molti bambini e vip come il regista Ricky Tognazzi, il doppiatore Luca Ward e Simona Izzo arrivata intorno alle 14. In piazza sono scesi il comitato "Valle Galeria libera" e altri comitati di cittadini della zona che hanno protestato con fischietti e urlando "vergogna, vergogna" verso Palazzo Senatorio. Tra gli esponenti del M5s è arrivato il presidente della commissione parlamentare ecomafie Stefano Vignaroli, il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore, alcuni esponenti del XII municipio, territorio su cui insiste il sito, e la consigliera della maggioranza in Campidoglio Simona Ficcardi. Oggi in Assemblea capitolina sono all'ordine dei lavori due mozioni, presentate dalle opposizioni Fd'I e Pd che chiedono alla sindaca di Roma Virginia Raggi di rivedere la scelta di Monte Carnevale. La discussione delle mozioni, però, a quanto riferito da alcuni rappresentanti dei comitati a termine di un incontro a Palazzo Senatorio con la delegata della sindaca ai rifiuti Valeria Allegro, dovrebbe essere posticipata su richiesta del capogruppo del M5s Giuliano Pacetti. (segue) (Rer)