Rifiuti Roma: protesta comitati contro "Malagrotta 2", in piazza anche Ficcardi e Vignaroli del M5s (2)

- Per la consigliera Ficcardi tuttavia "anche per rispetto dei comitati sarebbe giusto discutere queste mozioni e aprire un confronto in Aula". Ficcardi, fin dall'inizio, fin da quando la giunta capitolina con una delibera del 31 dicembre scorso ha dato il via libera alla discarica a Monte Carnevale, si è esposta contro la scelta. Insieme a lei potrebbero essere favorevoli a uno stop al provvedimento di giunta anche altri esponenti del M5s in Campidoglio, tuttavia oggi in piazza nessun altro - oltre a Ficcardi - ha portato il proprio sostegno ai dimostranti, come invece avvenuto in occasione della manifestazione di alcune settimane fa. "Io sono coerente con il programma del M5s Roma e penso che debbano essere coerenti anche gli altri consiglieri. Il mio rimprovero va a chi non è coerente e non ci mette la faccia, come sto facendo io. Non vedo per quale motivo dovrei cambiare io partito e uscire dal M5s, visto che io sono coerente. Piuttosto è necessario un momento di autocritica da parte di tutto il gruppo capitolino del M5s", ha sottolineato Ficcardi prima di salire in aula Giulio Cesare, dove a breve inizierà la seduta del consiglio comunale a cui una delegazione di manifestanti ha chiesto di assistere. (Rer)