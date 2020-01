Campania: Zinzi, Regione attivi subito procedura stabilizzazione Lsu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi ha protocollato un'interrogazione indirizzata all'assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, avente ad oggetto "Adesione al Bando nazionale per la stabilizzazione degli Lsu". L'interrogazione, ha fatto sapere il consigliere, muove dalle indicazioni fornite dalla legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019 che ha recentemente stabilito le nuove modalità di assunzione fissando alla data del 31 gennaio 2020 il termine entro il quale le Regioni devono presentare istanza. Secondo Zinzi "non risulta che la Campania abbia proceduto in tal senso". "Avviare la procedura risulta necessario - ha dichiarato Zinzi - anche in considerazione del notevole apporto che i Lavoratori socialmente utili hanno fornito a settori strategici dell'amministrazione regionale, come ad esempio accade per il Genio civile. Emblematico il caso dell'ufficio di Caserta che risulta già gravato da carenze di personale e che senza l'importante supporto di Lsu rischierebbe la chiusura. L'appello è che la Regione provveda quanto prima ad inoltrare istanza come previsto dalla Legge di Stabilità", ha concluso Zinzi. (Ren)