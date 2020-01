Amministrative Lazio: Pascucci-Coletta, a Colleferro Italia in Comune sosterrà ricandidatura Sanna

- Alle prossime amministrative di Colleferro Italia in Comune sosterrà la ricandidatura di Pierluigi Sanna, sindaco uscente della città laziale. Ad annunciarlo in una nota sono Alessio Pascucci e Damiano Coletta, rispettivamente coordinatore nazionale e vice presidente di Italia in Comune. "Quella di Sanna è stata un'esperienza amministrativa vincente come dimostra lo storico successo raggiunto qualche giorno fa con la chiusura, dopo 26 anni di battaglie per l'ambiente e il territorio, della discarica di Colleferro, la più grande nel Lazio dopo quella di Malagrotta a Roma", spiega Pascucci. "Italia in Comune - afferma Coletta - ringrazia il lavoro sul territorio portato avanti dalla nostra referente Cristina Vittori e conferma il criterio scelto in tutte le competizioni elettorali nelle quali siamo presenti, ovvero il sostegno a candidature che nascono dal territorio su spinta della società civile ma soprattutto che premiano l'esperienza di chi ha dimostrato di governare i territori essendo sempre al fianco dei cittadini", conclude la nota. (Rer)