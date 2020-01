Energia: Albania, aperta gara d’appalto per costruzione parco fotovoltaico da 140 megawatt (2)

- Secondo il ministro dell'Infrastruttura e dell’Energia, Belinda Balluku, "il valore di investimento per la realizzazione dell'opera è previsto intorno ai 100 milioni di euro. La procedura e l'area scelta garantisce un ritorno del finanziamento in tempi brevi". Per quanto riguarda il territorio, Balluku ha spiegato che si tratterebbe di una delle tre area con maggiore intensità e durata dei raggi solari. Mentre le procedure, ridurrebbero molti aspetti relativi alla documentazione, in quanto "parte del pacchetto offerto è il permesso ambientale, il permesso per dare il via alla costruzione ed anche il contratto con l'Osshe per la vendita dell'energia. È un pacchetto esemplare, preparato con l'assistenza della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers)", ha sottolineato Balluku. (segue) (Alt)