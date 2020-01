Energia: Albania, aperta gara d’appalto per costruzione parco fotovoltaico da 140 megawatt (3)

- Le offerte dovrebbero essere presentate entro il 16 marzo. Entro un periodo di 21 giorni, una commissione del ministero valuterà la documentazione, mentre l'offerta finanziaria sarà esaminata durante un'apposita seduta pubblica. Secondo le procedure fino al prossimo 8 maggio, dovrà essere concluso anche il contratto con la società vincitrice. Una simile gara per la costruzione di un altro parco fotovoltaico, a Valona nella località di Akerni, a circa 140 chilometri a sud di Tirana, è stata indetta anche nel 2018. Nel novembre di quell'anno, è stato poi proclamato anche il vincitore un consorzio guidato da India Power Corporation Ltd, e altre due società ignote. L'intero investimento previsto è stato di 70 milioni di euro e la potenza istallata di 100 megawatt. Tra le parti venne siglato anche il contratto, i lavori tuttavia non sono mai iniziati. (Alt)