Davos: presidente Duque promuove opportunità investimento in Colombia

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, sarà da domani a giovedì 23 in Svizzera per partecipare alla 50esima edizione del World Economic Forum (Wes) di Davos. Il capo di stato, che sarà impegnato in diversi bilaterali con capi di governo, leader internazionali e dirigenti di multinazionali, guida una missione che ha tra gli obiettivi quello di rendere la Colombia polo di attrazione per gli investimenti esteri diretti. Duque incontrerà tra gli altri, il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, il presidente della Confederazione Svizzera, Simonetta Sommaruga, il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte e il fondatore del Wes Klaus Schwab. Il presidente parteciperà inoltre a un incontro con oltre 20 potenziali investitori internazionali. Un occasione, fa sapere la presidenza, che permetterà agli imprenditori di conoscere "le opportunità commerciali e di investimento offerte dalla Colombia e l'agenda di sostenibilità ambientale e sviluppo economico". (segue) (Mec)