Davos: presidente Duque promuove opportunità investimento in Colombia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senso della missione è stato illustrato dal ministro del Commercio, Juan Manuel Restrepo. “Essere a Davos significa avere l'opportunità di attrarre investimenti, essere al centro del dibattito sui nuovi temi di riflessione e lavoro delle nazioni di tutto il mondo, ratificare perché la Colombia ha scommesso sulla sostenibilità ambientale, sulla sostenibilità sociale e su come possiamo continuare a migliorare la nostra politica pubblica. Essere a Davos significa anche riconoscere che la Colombia è oggi protagonista in America Latina su questioni come l'imprenditorialità e la quarta rivoluzione industriale ", ha affermato Restrepo. La Colombia sbarca a Davos rivendicando un'agenda di politiche macroeconomiche che hanno permesso una crescita superiore al 3 per cento, a fronte di una crescita media dello 0,5 per cento nella regione latinoamericana. (segue) (Mec)