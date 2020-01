Davos: presidente Duque promuove opportunità investimento in Colombia (3)

- L'appuntamento di Davos sarà anche utile per riportare l'attenzione sugli effetti che la crisi venezuelana ha sul continente, dossier da tempo in cima all'agenda politica di Bogotà. In questo senso, Duque è stato invitato al convegno dal titolo "Dialogo diplomatico: la crisi della migrazione del Venezuela". Una sessione cui partecipano tra gli altri il presidente dell'Ecuador Lenin Moreno, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer e il presidente della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), Luis Alberto Moreno. (Mec)