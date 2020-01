Iraq: 6 manifestanti uccisi nelle ultime ore, 140 i feriti (2)

- I manifestanti avevano fissato la data di ieri come termine ultimo a disposizione del presidente della Repubblica Barham Salih per nominare un nuovo premier in sostituzione di Adel Abdul Mahdi, dimessosi lo scorso novembre proprio sulla scia dell’ondata di proteste che ha scosso l’intero paese a partire dal primo ottobre 2019 e nella quale hanno perso la vita, complessivamente, oltre 500 persone. Finora, tuttavia, il capo dello Stato non ha ancora designato alcuna personalità per la formazione del governo malgrado nella serata di ieri sia circolato con insistenza il nome di Mohammad Tawfiq Allawi, già ministro delle Comunicazioni tra il 2006 e il 2007 e tra il 2010 e il 2012. (Irb)