Migranti: Zingaretti, Salvini non strumentalizzi giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso Gregoretti "c'è l'ossessivo tentativo di Salvini di parlare di se stesso, quindi invito tutti a parlare dei problemi degli italiani e non di quelli giudiziari di un politico, che ha il diritto alla difesa, ma non di strumentalizzare la giustizia come sta facendo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a chi gli chiedeva, a margine di un evento a Roma, se aver disertato la commissione, da parte della maggioranza, possa essere un boomerang.(Rer)