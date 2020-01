Libia: venerdì Bruxelles riunione Comitato politico e di sicurezza Ue su embargo armi

- Si terrà venerdì a Bruxelles una riunione del Comitato politico e di sicurezza (Cps) per iniziare a lavorare sul mandato, uscito ieri dal Consiglio Affari esteri, per il controllo dell'embrago delle armi verso la Libia. L'azione di monitoraggio può iniziare con quanto già esiste, e quindi la missione Eunavfor Med, ovvero l'operazione Sophia. Ma il suo obiettivo andrebbe profondamente rivisto e orientato sul monitoraggio dell'embargo non solo via mare, ma anche via aria e, se possibile, via terra. Il Comitato politico di sicurezza è composto dagli ambasciatori permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea ed è presieduto dai rappresentanti del Servizio europeo per l'azione esterna. E' responsabile della politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc).(Beb)