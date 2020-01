Milano: ferì con cacciavite sconosciuto fuori pizzeria, fermato 40enne (3)

- (segue) I due amici gli hanno indicato un negozio in via Ponte Seveso dove il nordafricano si è recato. Non avendo trovato quello che cercava nel negozio è tornato dai due ragazzi e dopo un breve discussione verbale ha accoltellato al fianco il 29enne. Il ferito si è rifugiato in un'altra pizzeria poco distante mentre l'amico all'interno di quella dov'era trasmessa la partita. L'aggressore lo ha seguito e ha minacciato sia lui che il gestore del locale prima di scappare. Nella giornata di ieri è stato convalidato dal gip di Milano il fermo disposto dal pm Giancarlo Serafini, e applicata la misura cautelare in carcere. "Il fermato, irregolare, ha un carattere aggressivo visti i suoi tre precedenti per violenze e resistenza a pubblico ufficiale", ha spiegato il vicequestore De Bartolomeis, aggiungendo che "il soggetto è dedito in prevalenza a reati contro il patrimonio commessi vicino all'area partenze degli shuttle per Malpensa". (Rem)