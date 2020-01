Uee: ministero Esteri kazakho, Consiglio intergovernativo si riunirà 31 gennaio ad Almaty

- I capi di governo dei paesi aderenti all’Unione economica eurasiatica (Uee) si riuniranno il prossimo 31 gennaio ad Almaty, in Kazakhstan, nel formato del Consiglio intergovernativo eurasiatico. Lo si apprende da una nota diffusa oggi dal ministero degli Esteri della repubblica centrasiatica. “Una seduta ordinaria del Consiglio intergovernativo eurasiatico è in programma per il prossimo 31 gennaio ad Almaty, in Kazakhstan”, si legge nel documento. (Res)