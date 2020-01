Davos: premier bulgaro Borisov a colloquio con ministro Esteri turco Cavusoglu

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, oggi a margine del forum economico mondiale di Davos. Tra i temi affrontati, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Ibna", la conferenza di pace di Berlino sulla Libia. "Avete fatto un grande lavoro. Sono ottimista", ha dichiarato Borisov. Il ministro degli Esteri turco ha sottolineato che tutti i partecipanti alla conferenza di Berlino hanno concordato sulla necessità di cessare le operazioni militari in Libia: "Dobbiamo mettere da parte le nostre armi e parlare politicamente", ha dichiarato Cavusoglu. Il capo della diplomazia di Ankara ha annunciato inoltre che si recherà in visita in Bulgaria a fine mese. (Res)