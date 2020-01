Difesa: portaerei indiana, a breve le prove nel bacino di carenaggio

- La nuova portaerei indiana classe Vikrant del progetto Indigenous Aircraft Carrier (Iac-P71) inizierà le prove nel bacino di carenaggio a breve e le prove in mare entro la metà del 2020. Lo ha reso noto il ministero della Difesa indiana, dopo la revisione effettuata ieri dal comitato, guidato dal sottosegretario Ajay Kumar, che supervisiona il cantiere navale di Kochi. È questo il nuovo aggiornamento dello stato di avanzamento dell'ormai decennale progetto per la prima portaerei realizzata integralmente in India, progetto annunciato nel lontano 1989 e poi partito nel 2009, che ha accumulato oltre cinque anni di ritardi rispetto all'iniziale previsione che ipotizzava il varo nel 2014. La portaerei sarà anche la prima nave da guerra costruita nel cantiere dello stato del Kerala per la Marina militare attraverso il consorzio Cochin Shipyard Limited, che ha riunito aziende private e investitori pubblici. (segue) (Inn)