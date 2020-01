Difesa: portaerei indiana, a breve le prove nel bacino di carenaggio (2)

- Informando dell'ulteriore revisione dei tempi di realizzazione della portaerei, il ministero della Difesa indiano ha dichiarato nel suo comunicato stampa: "La revisione ha esaminato criticamente lo stato attuale del progetto in quanto è in una fase di costruzione molto avanzata ed è previsto che la nave militare inizi le prove del bacino all'inizio del 2020, seguite dalle prove del mare entro la metà del 2020". La portaerei "Made in India", pensata per sostituire le vecchie portaerei di produzione britannica rottamate all'inizio degli anni Novanta, prima di questo nuovo aggiornamento avrebbe dovuto iniziare le prove in mare soltanto nel febbraio 2021. I ritardi accumulati nel progetto hanno comportato anche una revisione dei costi. (Inn)