Tpl: Roggiani (Pd), 82 sindaci di Milano metropolitana scrivono a Terzi, no a tagli (2)

- "Mentre il governo conferma le risorse sul trasporto pubblico locale e annuncia investimenti ad hoc per le Regioni, finalizzati all'acquisto di bus ecologici, la Lombardia colpisce Milano Metropolitana con un pesante taglio di oltre 3 milioni di euro - afferma la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani. Tagli di risorse come questi sono l'ennesima prova di una Regione cieca e sorda rispetto ai bisogni di migliaia di pendolari che chiedono un aumento e miglioramento dell'offerta dei trasporti, e non certo una diminuzione. L'impegno e le scelte dell'amministrazione comunale di Milano e dei sindaci della Città Metropolitana perseguono l'obiettivo di favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici e diminuire invece l'uso dell'auto privata, nell'ottica di migliorare la sostenibilità, la qualità dell'aria e della vita dei cittadini". "Perché il centrodestra al governo di Regione Lombardia, invece, continua ad andare nella direzione opposta? Ci auguriamo che l'appello di 82 sindaci possa convincere la giunta a tornare sui suoi passi ed evitare che a pagare le conseguenza di una scelta scellerata siano, ancora una volta, i pendolari", conclude la segretaria Roggiani. (com)