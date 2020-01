Governo: Zingaretti, Salvini non distrarrà persone dai risultati ottenuti

- Salvini "non distrarrà" le persone dai risultati che il governo sta ottenendo. A dirlo è il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma. "Le persone vogliono sapere quanto hanno in busta paga e grazie al governo hanno più soldi - ha detto Zingaretti - . Inoltre, le persone vogliono sapere se si investe sulla sanità, e il governo italiano lo sta facendo. Non c'è Salvini - ha concluso il leader dem - che ci distrarrà da questa grande verità: che le cose stanno finalmente cambiando".(Rin)