Venezuela: Guaidò inizia a Londra giro europeo per "aumentare pressione su dittatura"

- L'autoprocolamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, è atterrato a Londra, prima tappa di un tour europeo organizzato per "aumentare la pressione sulla dittatura" di Nicolas Maduro. Guaidò - recita il Centro di comunicazione nazionale, profilo twitter che funge da ufficio stampa della "presidenza ad interim" -, ha in agenda "riunioni al parlamento, al governo e incontri con la diaspora venezuelana". Poco si sa ancora delle successive tappe e degli appuntamenti in agenda. L'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, aveva parlato la settimana scorsa di un incontro organizzato per la giornata di domani, mercoledì, a Bruxelles. Successivamente, riferisce il Centro di comunicazione nazionale, Guaidò dovrebbe fare tappa al Forum economico mondiale di Davos, per riunioni "bilaterali" con "altri leader mondiali". (segue) (Brb)