Venezuela: Guaidò inizia a Londra giro europeo per "aumentare pressione su dittatura" (2)

- Tra i possibili incontri c'è quello con il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez Laya, nel caso l'oppositore decidesse di fare tappa a Madrid. “Sono disposta a riceverlo e a discutere di come la Spagna, come parte dell’Unione europea, può contribuire a una soluzione” in Venezuela, ha detto il ministro parlando in conferenza stampa a Bruxelles, senza fornire ulteriori dettagli sull’appuntamento che, se confermato, si svolgerà a Madrid. Secondo quanto riferiva ieri "El Pitazo" testata venezuelana considerata vicina a Guaidò, il tour prevede passaggi anche nei Paesi Bassi, e in Francia. (segue) (Brb)