Milano: omicidio parco Lambro, pm chiede 16 anni per due imputati

- Sedici anni di reclusione in carcere per entrambi i due ragazzi di origini salvadoregna di 28 e 26 anni imputati per l'omicidio preterintenzionale di un 32enne peruviano trovato morto nel fiume Lambro lo scorso 7 giugno, pochi giorni dopo la sua scomparsa. È la richiesta di pena formulata dal pm Sergio Spadaro nell'udienza odierna del processo con rito abbreviato davanti al gup Anna Magelli. Le indagini della squadra mobile non sono riuscite ad accertare una chiara volontà da parte dei due salvadoregni di uccidere il 32enne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la vittima, lo scorso 2 giugno, aveva trascorso la serata con dei conoscenti all'interno dell'area verde alla periferia Est di Milano. All'uscita del parco, in via Feltre, il 32enne sarebbe stato avvicinato dai due uomini per un tentativo di rapina. Quando ha reagito gli aggressori, membri della pandilla 'Barrio 18', lo hanno picchiato e poi gettato, tramortito, nel corso d'acqua dove è morto annegato. Il corpo del 32enne è riemerso solo cinque giorni dopo a due chilometri di distanza, all'altezza di via Caduti di Marcinelle. Il dibattimento riprenderà il prossimo 3 febbraio per le arringhe dei difensori e per la sentenza.(Rem)