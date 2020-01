Torino: Giornata della memoria, odg per ricordare lo sterminio dei "diversi" (2)

- L’ordine del giorno si conclude con un invito al Comune di Torino, al mondo della scuola, a quello del lavoro, per attivare forme di collaborazione con le realtà associative del volontariato, della promozione sociale e del privato sociale attive sul territorio regionale, per impegnarsi verso l’obiettivo delle pari opportunità per tutte e tutti. “E’ ancora pericolosamente possibile – ha dichiarato Artesio presentando in Aula il documento – attivare nella cultura, nel linguaggio, nei comportamenti, atteggiamenti di carattere discriminatorio. Per questo la memoria non deve essere solo celebrazione o condanna di un periodo storico superato ma, anche un impegno quotidiano per contrastare ogni forma di emarginazione. E per superare le possibili condizioni di discriminazione, servono atti concreti da parte, prima di tutti, dei rappresentanti delle istituzioni”. (Rpi)