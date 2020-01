Decreto Pop Bari: con 412 voti a favore la Camera approva

- La Camera dei deputati ha approvato il decreto per il salvataggio della Banca popolare di Bari e per la realizzazione di una Banca d'investimento per il Mezzogiorno con 412 voti a favore. Sono stati 28 gli astenuti e nessuno contrario. In Aula erano presenti solo 440 parlamentari. Il dl passa adesso al Senato per la seconda lettura.(Rin)