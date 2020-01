Davos: Nato, Stoltenberg ha in programma una serie di incontri tra domani e dopodomani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prenderà parte ad una serie di riunioni e incontri nelle giornate di domani e dopodomani, nel quadro del Forum economico mondiale attualmente in corso a Davos, in Svizzera. Lo si apprende da fonti interne all’Alleanza atlantica, secondo le quali il segretario generale parteciperà in qualità di relatore ad una sessione sul “futuro della Nato”. All’ordine del giorno anche una serie di colloqui con alti funzionari da vari paesi.(Beb)