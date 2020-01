Tpl: Terzi, a Milano quest'anno 50 milioni in più da tariffazione integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, in una nota replica alla lettera ricevuta da alcuni sindaci della Città metropolitana di Milano. “La Regione Lombardia trasferirà quest'anno all'Agenzia del Tpl di Milano 417,7 milioni di euro su un totale regionale disponibile pari a 629 milioni. Rispetto allo scorso anno, 3 milioni vengono redistribuiti alle Agenzie di Tpl di altre province lombarde, in ragione dei costi standard che regolano in maniera oggettiva parametri di efficienza e raggiungimento di obiettivi. Milano, però, e il fatto è tutt'altro che irrilevante, può recuperare questa cifra rinunciando a una minima parte dei maggiori introiti garantiti dalla tariffazione integrata. Maggiori entrate che, per Milano, ammontano a oltre 50 milioni di euro. Gli amministratori del capoluogo lombardo, come alternativa, possono rivolgersi al governo giallorosso, chiedendogli di garantire i finanziamenti che spettano alla Lombardia. Ricordo infatti che la nostra Regione muove quasi il 24 per cento dei passeggeri a livello nazionale, ma ottiene risorse solo per il 17 per cento“, spiega Terzi. (segue) (com)