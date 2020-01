Tpl: Terzi, a Milano quest'anno 50 milioni in più da tariffazione integrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aggiungo - prosegue l’assessore - che Milano sapeva da tre anni che i fondi disponibili sarebbero stati ripartiti in modo diverso a partire dal 2020, seguendo appunto i criteri oggettivi dei costi standard. La riforma è stata definita nel 2017 al termine di un articolato percorso di confronto con i portatori di interesse. La Lombardia è la Regione che investe di più nel trasporto pubblico locale e più volte negli anni siamo intervenuti per sopperire ai tagli dei governi, tant'è che il sistema sarebbe già imploso nel 2016 se non fosse intervenuta la Regione rimediando alle gravi mancanze dello Stato centrale. Prendersela con la Regione, peraltro quando Milano ha in pancia un tesoretto milionario, significa ricorrere allo scaricabarile nel tentativo di nascondere la propria incapacità di programmazione". (com)