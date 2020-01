Agenzia entrate: Fp Cgil Roma-Lazio, giovedì blocco uffici per fisco-day

- Il 23 gennaio negli uffici dell'agenzia delle Entrate e delle dogane di Roma e del Lazio si terranno la mattina assemblee unitarie previste sulla vertenza in corso. Dalle carenze di personale al salario accessorio, tanti sono gli aspetti che minano il funzionamento degli uffici e l'erogazione di servizi. "Non è possibile pianificare una vera lotta all'evasione se non si prevedono adeguati investimenti sul personale e non si valorizzano le professionalità esistenti", dichiara la Fp Cgil di Roma e Lazio. "Negli uffici regionali dell'agenzia delle Entrate sono andate in pensione nel solo 2019 190 persone, e anche quest'anno sono previste uscite in ogni area. Non c'è corrispondenza tra i carichi di lavoro, definiti in funzione degli obiettivi in convenzione con il Ministero, e la retribuzione accessoria, che invece risente dei tagli imposti dalla normativa sui fondi", prosegue il sindacato. Anche le dogane risentono pesantemente delle mancate assunzioni e delle continue fuoriuscite. "C'è un complessiva carenza di quasi 3000 persone in tutta Italia. Nel Lazio – aggiunge la Fp Cgil di Roma e Lazio - avevamo denunciato numerose uscite dai controlli di dogana a Fiumicino (11 su 179) e Ciampino (1 su 4), situazione confermata e aggravata dai pensionamenti previsti per quest'anno, mentre resta difficile la mobilità, ora ferma per l'assenza dei vertici". (segue) (Com)