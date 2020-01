Agenzia entrate: Fp Cgil Roma-Lazio, giovedì blocco uffici per fisco-day (2)

- "Una carenza già insostenibile - spiega ancora la nota della Fp Cgil di Roma e Lazio - che preoccupa ancora di più per l'imminente attuazione della Brexit. Per i due principali aeroporti di Roma passa una fetta enorme di traffico internazionale e l'Inghilterra è uno dei principali partner commerciali: nel 2019 i passeggeri sono stati 46 milioni, di cui 41 milioni a Fiumicino e 5 milioni a Ciampino; 187 mila tonnellate di merci sottoposte a controllo doganale, di cui 171 mila solo a Fiumicino, per oltre 32 milioni di diritti doganali versati allo stato. Per i Porti di Civitavecchia, primo porto di Europa per transito passeggeri, Gaeta e Fiumicino passano oltre 16,6 milioni di tonnellate merci controllate"."Effettuare controlli con così poco personale senza prevedere adeguati rinforzi né risorse per erogare le dovute indennità al personale, vuol dire non dare adeguato supporto a un'attività strategica per l'intero paese e a non garantire la sicurezza delle frontiere, dall'antiterrorismo alla salute. Per questo ci aspettiamo altissima adesione alla mobilitazione, che ci vedrà sotto al Mef il 6 febbraio per la manifestazione nazionale unitaria: per il lavoro, per i servizi, la legalità e gli investimenti essenziali per il funzionamento dell'intera macchina pubblica", conclude. (Com)