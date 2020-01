Israele: Netanyahu, lezione di Auschwitz è fermare il male in fase embrionale

- La lezione di Auschwitz è di fermare le cose negative quando sono in fase embrionale: l’Iran è una cosa pericolosa. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata al maggior network televisivo cristiano statunitense “Tnt”. La minaccia di Teheran “non è così piccola, ma il paese potrebbe ottenere l’arma nucleare” per questo “la prima cosa da fare è fermare” l’Iran, ha proseguito Netanyahu. “Adesso abbiamo la capacità di defenderci”, ha affermato. Nel 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio del 1945, Netanyahu ha sottolineato che bisogna “capire che gli ebrei non saranno mai più indifesi di fronte a coloro che vogliono distruggerli”. La versione integrale dell’intervista sarà trasmessa questa sera. (segue) (Res)