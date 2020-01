Israele: Netanyahu, lezione di Auschwitz è fermare il male in fase embrionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un terzo del popolo ebraico è andato in fiamme. Non c'era niente che potessimo fare", ha detto riferendosi al massacro di circa 6 milioni di ebrei. "Ora, dopo che l'Olocausto e lo Stato di Israele sono stati istituiti, i tentativi di distruggere il popolo ebraico non sono scomparsi", ha detto Netanyahu. “L'Iran dichiara apertamente ogni giorno che vuole spazzare via Israele dalla faccia della terra. E comunque, Israele ha oggi una popolazione di oltre sei milioni di ebrei”. Israele questa settimana ospita circa 50 leader mondiali per la commemorazione del 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz il 27 gennaio 1945. (Res)