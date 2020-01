Imprese: Fontana, Finlombarda strumento importante per mondo produttivo

- l presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto oggi a Palazzo Pirelli, a Milano, all'incontro 'Finlombarda Spa, il partner a 360° delle aziende lombarde. Strumenti finanziari per le imprese'. Fontana ha sottolineato che "Finlombarda è un grande strumento da utilizzare sempre di più. In questo momento le nostre imprese hanno bisogno di essere sostenute e supportate. La nostra regione deve continuare ad essere un punto di riferimento fondamentale per l'intero Paese. Le attività di Finlombarda sono fondamentali soprattutto per le piccole e medie imprese in azioni strategiche come la ricerca di partner stranieri e per gli investimenti mirati all'internazionalizzazione e all'innovazione". "All'interno di Finlombarda - ha concluso il governatore - ci sono tutte le risorse necessarie, sia sul piano del capitale umano che finanziario, per continuare a far meglio e per portare la Lombardia ancora più in alto". (com)