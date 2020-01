Roma: Mammì, 2 milioni di fondi extra per Municipi destinati a infanzia e adolescenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In post sui social l'assessore capitolino alla Persona e alla scuola, Veronica Mammì, annuncia l'arrivo di nuovi fondi destinati a opere rivolte all'infanzia e adolescenza. "Abbiamo destinato 2 milioni di euro di fondi extra per i Municipi per realizzare servizi innovativi per l’infanzia e l’adolescenza. L’obiettivo - scrive Mammì - è rispondere ai bisogni emergenti rilevati dai diversi territori. Chi lavora con i minori sa che questo significa essenzialmente lavorare sul futuro. È la grande sfida educativa, come educatori, insegnanti, psicologi, operatori, ma anche e soprattutto come amministratori e rappresentanti dei cittadini. È un impegno costante ad aprire orizzonti, costruire relazioni, creare opportunità. È una responsabilità fondamentale e allo stesso tempo una sfida, per cui occorrono più risorse ma anche strategia, dedizione, amore e lungimiranza, perché la fatica e la progettazione sono sempre presenti mentre i frutti si vedono a distanza di anni. Questa mattina ho condiviso un importante momento di riflessione con i partecipanti al convegno 'Le sfide educative all’alba del Terzo Millennio', dedicato proprio alle opportunità offerte dalla Legge 285/97 per le quali abbiamo destinato i fondi. Come amministrazione abbiamo fortemente voluto fare questo investimento. A noi tutti la sfida di trarne il meglio per i nostri figli". (Rer)