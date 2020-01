Emilia Romagna: Pizzul (Pd) a Fontana, più rispetto per amministrazioni che hanno da insegnare a Lombardia

- "Il presidente Fontana abbia più rispetto dei cittadini dell'Emilia Romagna e della loro amministrazione regionale, che è un modello per tutte le Regioni italiane, Lombardia compresa". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul in risposta alle dichiarazioni del presidente Attilio Fontana che, parlando delle elezioni regionali in Emilia Romagna, ha detto che i cittadini di quella regione si vogliono "liberare" dal "regime" e dall'"oppressione". "Le parole 'regime' e 'oppressione' - prosegue Pizzul - hanno un peso che gli esponenti della Lega non sembrano saper valutare adeguatamente, forse anche per le loro alleanze nazionali e internazionali. Fontana prenda esempio dal modo in cui i governi dell'Emilia Romagna hanno organizzato la sanità, hanno ridotto le liste d'attesa, hanno fornito servizi educativi e sociali a tutti. Fontana prenda esempio, nell'interesse dei cittadini lombardi". (Com)