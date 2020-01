Rifiuti Roma: delegazione manifestanti ricevuta in Campidoglio da Allegro

- Questa mattina una delegazione di manifestanti che stanno protestando in Campidoglio contro l'ipotesi di una discarica a Monte Carnevale è stata ricevuta dalla delegata della sindaca ai rifiuti Valeria Allegro. L'amministrazione, a quanto si apprende, ha ribadito ai cittadini della Valle Galeria di aver individuato il sito nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti in corso di approvazione in Regione Lazio. Si è inoltre sottolineato che tutti gli aspetti tecnici relativi alla fattibilità dell'impianto verranno valutati in seno all'eventuale conferenza dei servizi che il privato proprietario dell'area dovrà attivare per la realizzazione della discarica. (Rer)