Trasporto aereo: crisi finanziaria, South African Airways cancella voli nazionali e internazionali (2)

- La compagnia aerea è una delle numerose entità statali del Sudafrica, tra cui la compagnia di distribuzione dell’energia elettrica Eskom, impantanate in una crisi finanziaria dopo quasi un decennio di cattiva gestione. I problemi finanziari delle società statali costituiscono la più grande minaccia all'economia del Sudafrica e sono stati in gran parte responsabili del declassamento del rating del credito del paese sull'orlo dello status di “spazzatura”. Nei mesi scorsi i lavoratori di South African Airways hanno iniziato uno sciopero generale per protestare contro il piano di tagli annunciati dall'operatore per contenere le gravi perdite finanziarie. Secondo i vertici di Saa, dall'inizio dello sciopero la compagnia sudafricana ha dovuto cancellare centinaia di voli, per un blocco delle attività che pesa per circa 3,36 milioni di dollari al giorno sulle casse della compagnia, già in gravi difficoltà finanziarie, mettendo inoltre a repentaglio i colloqui in corso con potenziali finanziatori della crisi. Nel settembre scorso il governo di Pretoria ha approvato un'iniezione di 5,5 miliardi di rand (372 milioni di dollari) a favore di Saa per l'esercizio finanziario 2019-2020, tuttavia la somma non è stata sufficiente per sanare i debiti della compagnia di bandiera sudafricana. La compagnia non realizza profitti annuali dal 2011 ed è alle prese con gravi difficoltà di finanziamento e una flotta di aeroplani inefficiente e invecchiata. Il governo sudafricano cerca da tempo un investitore per prendere una quota nella compagnia aerea, ma gli sforzi finora non hanno avuto successo. (Res)