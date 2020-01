Finestra sul mondo: Francia, 8 miliardi di investimenti promessi in occasione di “Choose France”

- In occasione della terza edizione di “Choose France”, che ha riunito a Versailles 180 dirigenti di grandi aziende insieme al presidente Emmanuel Macron, sono stati promessi 8 miliardi di euro di investimenti sul territorio francese. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che tra i principali contratti annunciati c'è quello da 2 miliardi di euro tra Mediterranean Shipping Cruise (Msc) e Chantiers de l'Atlantique per la realizzazione di due navi. A questo si aggiungono altre iniziative come la Coca Cola che prevede un miliardo di euro di investimenti nei prossimi 5 anni e l'acquisizione di un immobile a Parigi da parte della banca JP Morgan. Le proteste dei gilet gialli e la mobilitazione contro la riforma delle pensioni sono stati a malapena evocati durante l'incontro. “La Francia è il paese europeo più attraente per gli investimenti industriali, per gli investimenti in ricerca e sviluppo”, ha affermato il ministro dell'Economia, Bruno le Maire, spiegando che la politica del governo “ottiene risultati”. Per attenuare l'impatto che un simile incontro avrebbe potuto avere sull'opinione pubblica, l'Eliseo ha organizzato in parallelo degli eventi con lo scopo di mettere in valore il know-how francese e le piccole e medie imprese. (Sit)